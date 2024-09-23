Туск оголосив "війну" бобрам у Польщі після наради з міністром оборони

Під час засідання кризового штабу з питань протидії наслідкам повені прем’єр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротись із бобрами, які знищують зведені для стримування води вали.

На слова Туска, сказані минулими вихідними, звернув увагу портал Onet, повідомляє "Європейська правда".

У засіданні штабу в місті Глогув, окрім Туска, взяли участь міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк, посадовців органів місцевого самоврядування, представники пожежної служби та поліції.

Під час зустрічі польський прем’єр торкнувся, серед іншого, питання безпеки валів і прокоментував проблему бобрів.

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"Ваші пропозиції не є першими про те, що потрібні швидкі зміни, коли йдеться про присутність бобрів на валах. Ми ухвалювали рішення в 2010 році, екологи були роздратовані, але є пріоритети. Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і безпекою міст, сіл і стабільністю валів", – сказав Туск.

Він пообіцяв перевірити правила і дозволив будь-які дії, які залишаються у межах закону: "Робіть все в межах цих правил, я буду захищати ці рішення. Вали сьогодні є абсолютним пріоритетом".

Як зазначає Onet, бобри, на думку екологів, відіграють важливу роль у маловодді, створюючи невеликі ділянки водно-болотних угідь, де вода тече повільніше, ніж у річках, і має можливість вбиратися в землю, підвищуючи рівень ґрунтових вод і запобігаючи посухам.

Анджей Чех, доктор біологічних наук і дослідник бобрів, в інтерв’ю 2022 року говорив, що проблему руйнування валів бобрами треба вирішувати перенесенням валів подалі від річок або захистом валів металевими сітками.

Нагадаємо, у 2022 році бобрів звинувачували у прориві дамби в Західнопоморському воєводстві Польщі, в результаті чого через підвищення рівня води обвалився міст з ділянкою дороги обласного значення.

А минулоріч бобри розрили залізничний насип на півдні Баварії, тимчасово позбавивши курорт Оберстдорф залізничного сполучення.