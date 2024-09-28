Премьер Польши: Во время ликвидации последствий наводнений ни один бобер не пострадал

Польский премьер-министр Дональд Туск на внеочередном заседании правительства в субботу, 28 сентября, прокомментировал свои слова о возможности отстреливать бобров, которые разрушают противопаводковые заграждения, вызвавшие резонанс в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во время заседания Туск поднял тему бобров, которая "превратилась в национальную дискуссию и достаточно серьезную эмоцию, которую я хорошо понимаю". Он добавил, что при предыдущем правительстве в Польше "более 8 тысяч бобров отправили на тот свет".

"Западнопоморский воевода сейчас обратился во время этого наводнения с просьбой о возможности стрельбы в ситуации, когда будет обнаружено, что дамба находится под угрозой из-за работы бобров", – пояснил премьер Польши.

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Он одновременно добавил, что "ни один бобер не пострадал", из чего следует, что бобров так и не отстреливали.

В дополнение Туск объявил, что отныне на новых противопаводковых конструкциях будут устанавливать защитные сетки, чтобы бобры не могли делать им вреда.

"Если коротко, то все будет хорошо, господин бобр. Не будет никаких оснований для того, чтобы бить тревогу", – подытожил глава польского правительства.

Напомним, на позапрошлой неделе Дональд Туск заявил о необходимости бороться с бобрами, которые уничтожают возведенные для сдерживания воды валы.

В 2022 году бобров обвиняли в прорыве дамбы в Западнопоморском воеводстве Польши, в результате чего из-за повышения уровня воды обвалился мост с участком дороги областного значения.