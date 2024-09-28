Париж стурбований безпекою французів у Лівані, який обстрілює Ізраїль

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє висловив занепокоєння ситуацією в Лівані, який з початку тижня обстрілюють ізраїльські війська, руйнуючи інфраструктуру проіранського угруповання "Хезболла".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Під час візиту до департаменту Сона і Луара в суботу, 28 вересня, Барньє підкреслив, що ситуація в Лівані, який постраждав від ізраїльських ударів, "залишається вкрай серйозною".

"Ми стежимо за цими трагічними подіями й ми також стурбовані безпекою наших співвітчизників на місцях", – додав він, відмовившись від подальших коментарів.

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В останні тижні Ізраїль та проіранське угруповання "Хезболла", яке фактично контролює південь Лівану, обмінюються ракетними ударами, що посилило побоювання сплеску повномасштабної війни на Близькому Сході.

Армія оборони Ізраїлю напередодні заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Пізніше ізраїльська сторона підтвердила ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Після ударів Ізраїлю Байден доручив Пентагону "оцінити і, за необхідності, скоригувати позицію сил США" на Близькому Сході.