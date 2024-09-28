Париж обеспокоен безопасностью французов в Ливане, который обстреливает Израиль

Премьер-министр Франции Мишель Барнье выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане, который с начала недели обстреливают израильские войска, разрушая инфраструктуру проиранской группировки "Хезболла".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Во время визита в департамент Сона и Луара в субботу, 28 сентября, Барнье подчеркнул, что ситуация в Ливане, который пострадал от израильских ударов, "остается крайне серьезной".

"Мы следим за этими трагическими событиями и мы также обеспокоены безопасностью наших соотечественников на местах", – добавил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

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В последние недели Израиль и проиранская группировка "Хезболла", которая фактически контролирует юг Ливана, обмениваются ракетными ударами, что усилило опасения всплеска полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля накануне заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. Позже израильская сторона подтвердила ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

После ударов Израиля Байден поручил Пентагону "оценить и, при необходимости, скорректировать позицию сил США" на Ближнем Востоке.