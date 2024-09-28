У Зеленського запевняють, що у США дуже зацікавились "планом перемоги"

Речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до так званого плану перемоги всупереч повідомленням ЗМІ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону в суботу, 28 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Никифоров заявив, що під час реакції на "план перемоги" України "авторитетні західні ЗМІ підбирали різні епітети, типу "прийняли з прохолодою", "прийняли без ентузіазму", "прийняли скептично".

"Це все неправда. Його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи", – запевнив речник Зеленського.

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Він додав, що президент США Джо Байден має намір повернутись із "якимось рішеннями й відповідями" стосовно плану 12 жовтня, коли відбудеться засідання контактної групи "Рамштайн" на рівні лідерів.

"Тому початок обнадійливий", – резюмував Никифоров.

Нагадаємо, цього тижня Bloomberg писав, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення українського "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.

А за даними The Wall Street Journal, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український "план перемоги" у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.

За інформацією ЗМІ, "план перемоги" – який публічно не розкривався – передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.