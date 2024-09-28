У Зеленского уверяют, что в США очень заинтересовались "планом победы"

Представитель президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к так называемому плану победы вопреки сообщениям СМИ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, 28 сентября, сообщает "Европейская правда".

Никифоров заявил, что во время реакции на "план победы" Украины "авторитетные западные СМИ подбирали различные эпитеты, типа „приняли с прохладой", „приняли без энтузиазма", „приняли скептически".

"Это все неправда, его приняли с огромной заинтересованностью, его приняли конструктивно, его приняли к работе", – заверил представитель Зеленского.

Реклама:

Он добавил, что президент США Джо Байден намерен вернуться с "какими-то решениями и ответами" по плану 12 октября, когда состоится заседание контактной группы "Рамштайн" на уровне лидеров.

"Поэтому начало обнадеживающее", – резюмировал Никифоров.

Напомним, на этой неделе Bloomberg писал, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления украинского "плана победы", говоря, что не видят в нем прорыва.

А по данным The Wall Street Journal, администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский "план победы" в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.

По информации СМИ, "план победы" – который публично не раскрывался – предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.