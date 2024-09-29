В Австрії проходять парламентські вибори

В Австрії відкрилися виборчі дільниці для голосування на парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Близько 6,35 мільйона виборців, які мають право голосу, сьогодні, в неділю, обирають 183 депутатів на виборах до Національної ради 2024 року. Перша з приблизно 10 000 виборчих дільниць відкрилася о 6 ранку. Голосування завершиться найпізніше о 17:00.

Після цього Міністерство внутрішніх справ опублікує перші результати з муніципалітетів, округів та федеральних земель, які вже були підраховані, на основі яких о 17:00 буде зроблено початковий прогноз результатів виборів.

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Наразі абсолютно незрозуміло, яка урядова коаліція буде сформована після сьогоднішніх виборів.

Очікується, що ультраправа Австрійська партія свободи (FPO), яка лідирує в останніх опитуваннях громадської думки, отримає перемогу.

FPO лідирувала в опитуваннях після своєї перемоги на виборах до Європейського парламенту в червні. Очікується, що в неділю партія отримає щонайменше 28% голосів. На кілька пунктів відстає Австрійська народна партія чинного канцлера Карла Негаммера, а трійку лідерів замикають соціал-демократи.

Канцлер Негаммер перед виборами пообіцяв знизити податки для низькооплачуваних працівників і для деяких більш заможних громадян.

Детально про перспективи виграшу ультраправих читайте у статті: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.