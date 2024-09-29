В Австрии проходят парламентские выборы

В Австрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

Около 6,35 миллиона избирателей, имеющих право голоса, сегодня, в воскресенье, выбирают 183 депутатов на выборах в Национальный совет 2024 года. Первый из примерно 10 000 избирательных участков открылся в 6 утра. Голосование завершится самое позднее в 17:00.

После этого Министерство внутренних дел опубликует первые результаты из муниципалитетов, округов и федеральных земель, которые уже были подсчитаны, на основе которых в 17:00 будет сделан первоначальный прогноз результатов выборов.

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Пока совершенно непонятно, какая правительственная коалиция будет сформирована после сегодняшних выборов.

Ожидается, что ультраправая Австрийская партия свободы (FPO), которая лидирует в последних опросах общественного мнения, одержит победу.

FPO лидировала в опросах после своей победы на выборах в Европейский парламент в июне. Ожидается, что в воскресенье партия получит не менее 28% голосов. На несколько пунктов отстает Австрийская народная партия действующего канцлера Карла Нехаммера, а тройку лидеров замыкают социал-демократы.

Канцлер Нехаммер перед выборами пообещал снизить налоги для низкооплачиваемых работников и для некоторых более состоятельных граждан.

Подробно о перспективах выигрыша ультраправых читайте в статье: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.