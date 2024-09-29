Лідер партії Шольца наполягає на обов'язку допомогти Україні

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль сподівається, що майбутній саміт з президентом США Джо Байденом у Рамштайні стане чітким знаком солідарності з Україною, яка зазнала нападу з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Зустріч має ще раз дати зрозуміти, що всі, включаючи США після виборів у листопаді, зобов'язані продовжувати активно підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, – сказав Клінгбайль.

Але, за його словами, також слід подумати про те, "як мирні конференції можуть бути розширені в майбутньому, щоб нарешті відбулося краще обговорення перспективи миру в інтересах українського народу".

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Очікується, що Байден здійснить свій перший двосторонній візит до Німеччини в якості президента 10 жовтня.

12 жовтня на американській авіабазі в Рамштайні відбудеться зустріч 50 держав, які надають військову підтримку Україні, – вперше на найвищому рівні. Очікується, що в ній візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до так званого плану перемоги всупереч повідомленням ЗМІ.