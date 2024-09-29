Лидер партии Шольца настаивает на обязанности помочь Украине

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль надеется, что предстоящий саммит с президентом США Джо Байденом в Рамштайн станет четким знаком солидарности с Украиной, которая подверглась нападению со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Встреча должна еще раз дать понять, что все, включая США после выборов в ноябре, обязаны продолжать активно поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, – сказал Клингбайль.

Но, по его словам, также следует подумать о том, "как мирные конференции могут быть расширены в будущем, чтобы наконец состоялось лучшее обсуждение перспективы мира в интересах украинского народа".

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Ожидается, что Байден совершит свой первый двусторонний визит в Германию в качестве президента 10 октября.

12 октября на американской авиабазе в Рамштайне состоится встреча 50 государств, оказывающих военную поддержку Украине, – впервые на самом высоком уровне. Ожидается, что в ней примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность " к так называемому плану победы вопреки сообщениям СМИ.