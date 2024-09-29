В Естонії сподіваються, що високий попит не призведе до затримок постачання їм озброєнь

Міністр оборони Естонії і Центр оборонних інвестицій (RKIK) стверджують, що постачальники не повідомляли про будь-які затримки із очікуваними озброєннями, які мають прибути в країну наступного року на тлі високого попиту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Наступного року в Естонії очікується дуже велика поставка різної військової техніки. Серед якої – системи ППО середньої дальності та системи HIMARS. Однак зараз у світі дуже великий попит на це озброєння.

"В обох випадках договірні терміни поставки і сьогодні залишаються чинними. Здебільшого розмови про проблеми з поставками спираються на чутки, у нас же є прямий зв'язок із постачальниками. З іншого боку, я точно можу сказати, що якщо ми зробимо додаткове замовлення, то з його постачанням точно можуть виникнути проблеми", – сказав гендиректор RKIK Магнус-Вальдемар Саар.

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Перше постачання німецьких систем ППО середньої дальності IRIS-T має відбутися вже в другій половині майбутнього року.

"Ми знаємо, що, наприклад, Німеччина хоче послати в Україну додаткові засоби ППО. Але нам, як ми знаємо, ППО теж поставлятимуться з Німеччини. Подивимося, як розвиватиметься ситуація в наступні місяці, але на сьогодні за контрактом перші частини ППО середньої дальності IRIS-T мають прийти наступного року", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Естонія вже відправила в Україну близько 50 000 протитанкових мін.

"Приблизно стільки ж ми вже докупили. Запаси протитанкових мін у нас ще на хорошому рівні, їх досить багато. Але є необхідність у нових поставках, ми вже зробили замовлення і в найближчому майбутньому замовимо ще", – зазначив Саар.

Раніше міністр оборони Ханно Певкур заявляв, що розглядається можливість купівлі ракет в Україні, виробничі потужності якої перевищують власну купівельну спроможність.

"Це одна можливість – ми посилаємо своїх експертів в Україну, подивимося, які у них реальні є засоби або ракети", – сказав міністр оборони.

За словами Певкура, естонські компанії вже далеко просунулися в розробках зі створення далекобійних ракет. Йдеться про ракети зі швидкістю 800 км/год і дальністю від 300 до 500 км.

Нещодавно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

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