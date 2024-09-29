В Эстонии надеются, что высокий спрос не приведет к задержкам поставок им вооружений

Министр обороны Эстонии и Центр оборонных инвестиций (RKIK) утверждают, что поставщики не сообщали о каких-либо задержках с ожидаемыми вооружениями, которые должны прибыть в страну в следующем году на фоне высокого спроса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В следующем году в Эстонии ожидается очень большая поставка различной военной техники. Среди которой – системы ПВО средней дальности и системы HIMARS. Однако сейчас в мире очень большой спрос на это вооружение.

"В обоих случаях договорные сроки поставки и сегодня остаются в силе. В основном разговоры о проблемах с поставками опираются на слухи, у нас же есть прямая связь с поставщиками. С другой стороны, я точно могу сказать, что если мы сделаем дополнительный заказ, то с его поставкой точно могут возникнуть проблемы", – сказал гендиректор RKIK Магнус-Вальдемар Саар.

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Первая поставка немецких систем ПВО средней дальности IRIS-T должна состояться уже во второй половине будущего года.

"Мы знаем, что, например, Германия хочет послать в Украину дополнительные средства ПВО. Но нам, как мы знаем, ПВО тоже будут поставляться из Германии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в последующие месяцы, но на сегодня по контракту первые части ПВО средней дальности IRIS-T должны прийти в следующем году", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Эстония уже отправила в Украину около 50 000 противотанковых мин.

"Примерно столько же мы уже докупили. Запасы противотанковых мин у нас еще на хорошем уровне, их достаточно много. Но есть необходимость в новых поставках, мы уже сделали заказ и в ближайшем будущем закажем еще", – отметил Саар.

Ранее министр обороны Ханно Певкур заявлял, что рассматривается возможность покупки ракет в Украине, производственные мощности которой превышают собственную покупательную способность.

"Это одна возможность – мы посылаем своих экспертов в Украину, посмотрим, какие у них реальные есть средства или ракеты", – сказал министр обороны.

По словам Певкура, эстонские компании уже далеко продвинулись в разработках по созданию дальнобойных ракет. Речь идет о ракетах со скоростью 800 км/ч и дальностью от 300 до 500 км.

Недавно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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