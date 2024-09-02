Естонії з новими планами НАТО доведеться витрачати на оборону до 5% ВВП 

Нові плани з оборонної спроможності НАТО можуть означати для Естонії зростання оборонних витрат до 4-5% ВВП.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це у телеефірі заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Певкур пояснив, що у липні країни-члени Північноатлантичного альянсу отримали цільові показники спроможностей, на які їм необхідно вийти для можливості виконання оборонних планів НАТО.

За його словами, для Естонії виконання цих цілей у повному обсязі у поєднанні з оборонним планом країни може означати зростання витрат на оборону до 5% ВВП.

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Нові плани охоплюють період до 2044 року, і міністр повинен буде на урядовому засіданні навести орієнтовний кошторис витрат за роками відповідно до часу, коли потрібно вийти на певні цільові показники. Ці суми можуть варіюватися.

"Якщо виходити суто з того, що зазначено у планах, то ризикну спрогнозувати – хоча ми не знаємо, що далі буде з ВВП і можливі зміни в абсолютних цифрах – що у довгостроковій перспективі витрати на оборону мають бути у діапазоні 4,5-5% ВВП, щоби у нас були усі бажані спроможності", – зазначив Певкур.

Зараз Естонія – одна з країн НАТО з найбільшими витратами на оборону, вони становлять близько 3% ВВП.

Водночас очільник оборонного комітету парламенту Калев Стойческу висловив думку, що союзникам варто враховувати, що Естонія – порівняно невелика країна на тлі решти країн ЄС, і варто задуматися про те, щоб більші союзники ділилися своїми спроможностями з меншими, та щоб інвестиції відбувалися не лише у суто зброю, а й цивільну компоненту оборони.

Певкур зазначив, що консультації між союзниками ще тривають і, можливо, країни справді домовляться ділитися певними спроможностями одне з одним.

За його словами, остаточно затвердити плани збираються влітку-восени 2025 року.

Раніше Ханно Певкур заявив, що з 2026 року оборонні витрати Естонії зростуть до близько 4% ВВП.

Польща, яка у НАТО на першому місці за витратами на оборону відносно розміру економіки, у 2025 році хоче збільшити їх до рекордних 4,7% ВВП.