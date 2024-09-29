У польському місті на сміттєзвалищі масштабна пожежа

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У польському Пйотркуві-Трибунальському спалахнула велика пожежа на сміттєзвалищі. Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда". У неділю, 29 вересня, у Пйотркуві-Трибунальському горіло сміттєзвалище на території операційної компанії. На місці події працювали кілька пожежних бригад. Реклама: Пожежники повідомили виданню, що причини загоряння досі не виявлено. Як повідомлялося, близько 30 людей зазнали поранень у результаті кількох пожеж в німецькому місті Ессен.

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