В польском городе на мусорной свалке масштабный пожар

В польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 29 сентября, в Пйотркуве-Трибунальском горела свалка на территории операционной компании. На месте происшествия работали несколько пожарных бригад.

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Пожарные сообщили изданию, что причины возгорания до сих пор не выявлены.

Как сообщалось, около 30 человек получили ранения в результате нескольких пожаров в немецком городе Эссен.