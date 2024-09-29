В польском городе на мусорной свалке масштабный пожар
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Новости — Воскресенье, 29 сентября 2024, 19:28 —
Новости — Воскресенье, 29 сентября 2024, 19:28 —
В польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
В воскресенье, 29 сентября, в Пйотркуве-Трибунальском горела свалка на территории операционной компании. На месте происшествия работали несколько пожарных бригад.
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Пожарные сообщили изданию, что причины возгорания до сих пор не выявлены.
Как сообщалось, около 30 человек получили ранения в результате нескольких пожаров в немецком городе Эссен.
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