У Німеччині в трьох пожежах постраждали три десятки людей, підозрюють підпал

Приблизно 30 людей отримали поранення в результаті кількох пожеж в німецькому місті Ессен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Пожежна служба повідомила, що аварійні служби були розгорнуті в трьох місцях одночасно ввечері. Також правоохоронці заарештували підозрюваного у підпалах.

Про передісторію пожеж нічого не повідомляється.

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Пожежна служба повідомила про 31 постраждалу людину, поліція нарахувала 29.

Пожежі спалахнули одна за одною у двох будинках у районах Альтенсен та Стоппенберг. Наразі з'ясовується, чи могли ці пожежі бути пов'язані між собою. Усі три пожежі спричинили сильне задимлення, повідомив речник пожежної служби. Вогонь спалахнув на сходовій клітці житлового будинку. Через це шлях до порятунку для мешканців був заблокований.

Рятувальникам довелося рятувати людей за допомогою драбини після того, як мешканці привернули до себе увагу через вікна. Повідомляється, що двоє дітей перебувають у критичному стані. Ще одна дитина і двоє дорослих отримали серйозні травми, семеро людей отримали легкі поранення. В іншій пожежі в житловому будинку в місті одинадцять людей отримали поранення, ще вісім отримали незначні травми.

Є підозра, що підозрюваний також в'їхав у два магазини на фургоні доставки. За оперативною інформацією, ніхто не постраждав. Чоловіка затримали неподалік від цих двох магазинів.

Як відомо, поліція і прокуратура наразі розслідують серію вибухів, які нещодавно сталися в німецькому Кельні. Минулого тижня в центрі міста протягом кількох днів сталося два вибухи. Один з них стався перед магазином модного одягу на вулиці Еренштрассе; свідки бачили чоловіка зростом близько 1,80 метра, який тікав.

Ще один вибуховий пристрій вибухнув перед дискотекою на вулиці Гогенцоллернрінг. Протягом вихідних у Кельні та околицях також сталося кілька інцидентів.

25 вересня у Кельні стався ще один вибух, цього разу в районі Пеш на околиці міста – внаслідок інциденту згоріло кафе.