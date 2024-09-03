У Болгарії проросійські соціалісти вирішили виключити з партії свою екслідерку

Національна рада проросійської Болгарської соціалістичної партії (БСП) вирішила виключити її колишнього лідера Корнелію Нінову з партії після низки поразок на виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Нінова пішла з посади лідера після того, як БСП зазнала поразки на останніх парламентських виборах у червні 2024 року. Вона намагалася використовувати юридичні хитрощі, щоб утвердити свій вплив у партії, призначаючи наближених до неї людей для складання виборчих списків на наступні вибори в жовтні.

У відповідь БСП виключила її, незважаючи на її погрози, що партія може навіть пропустити наступні парламентські вибори в жовтні 2024 року. Навіть після виключення Нінова продовжувала заявляти, що формування не зможе зареєструватися для участі у виборах, оскільки нове керівництво не було юридично зареєстроване.

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"Юридично ми маємо абсолютний прецедент – голова, яка виключена з партії, але є головою партії за рішенням суду. Дайте нам час розібратися в ситуації. Наші зусилля мають бути спрямовані на участь БСП у виборах", – заявила після рішення суду Нінова, яка була недоторканним лідером БСП протягом останніх 10 років.

Але її колишні колеги по партії відхилили її апеляцію.

На виборах до Європарламенту 2019 року БСП була другою політичною силою в країні з майже 25% підтримки, але всього через п'ять років вона впала до 7% підтримки.

За цей час Нінова зуміла витіснити з БСП майже всіх ключових соціалістичних діячів, які були незгодні з її авторитарним стилем керівництва.

У 2017 році Нінова почала дотримуватися консервативного політичного стилю, ностальгуючи за часами тоталітарної держави.

Вона вступила в конфлікт з Партією європейських соціалістів та її тодішнім лідером Сергеєм Станішевим, колишнім прем'єр-міністром Болгарії та лідером БСП, після того, як виступила проти підтримки України та розпочала активну кампанію проти прав ЛГБТІ.

Нагадаємо, у Болгарії з 2021 року триває політична криза. Відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів.

Останні, у червні 2024 року, також не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.