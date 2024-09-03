В Болгарии пророссийские социалисты решили исключить из партии своего экс-лидера

Национальный совет пророссийской Болгарской социалистической партии (БСП) решил исключить ее бывшего лидера Корнелию Нинову из партии после ряда поражений на выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Нинова ушла с поста лидера после того, как БСП потерпела поражение на последних парламентских выборах в июне 2024 года. Она пыталась использовать юридические уловки, чтобы утвердить свое влияние в партии, назначая приближенных к ней людей для составления избирательных списков на следующие выборы в октябре.

В ответ БСП исключила ее, несмотря на ее угрозы, что партия может даже пропустить следующие парламентские выборы в октябре 2024 года. Даже после исключения Нинова продолжала заявлять, что формирование не сможет зарегистрироваться для участия в выборах, поскольку новое руководство не было юридически зарегистрировано.

Реклама:

"Юридически мы имеем абсолютный прецедент – председатель, которая исключена из партии, но является председателем партии по решению суда. Дайте нам время разобраться в ситуации. Наши усилия должны быть направлены на участие БСП в выборах", – заявила после решения суда Нинова, которая была неприкосновенным лидером БСП в течение последних 10 лет.

Но ее бывшие коллеги по партии отклонили ее апелляцию.

На выборах в Европарламент в 2019 году БСП была второй политической силой в стране с почти 25% поддержки, но всего через пять лет она упала до 7% поддержки.

За это время Нинова сумела вытеснить из БСП почти всех ключевых социалистических деятелей, которые были не согласны с ее авторитарным стилем руководства.

В 2017 году Нинова начала придерживаться консервативного политического стиля, ностальгируя по временам тоталитарного государства.

Она вступила в конфликт с Партией европейских социалистов и ее тогдашним лидером Сергеем Станишевым, бывшим премьер-министром Болгарии и лидером БСП, после того, как выступила против поддержки Украины и начала активную кампанию против прав ЛГБТИ.

Напомним, в Болгарии с 2021 года продолжается политический кризис. С тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов.

Последние, в июне 2024 года, также не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в странах читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.