Парламент Румунії остаточно схвалив передання Україні ЗРК Patriot

Нижня палата парламенту Румунії, Палата депутатів, у вівторок, 3 вересня, схвалила законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після того, як законопроєкт про передання Україні системи Patriot схвалили обидві палати парламенту Румунії, його має підписати президент Клаус Йоганніс, аби він набув чинності.

Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.

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У схваленому парламентом законопроєкті йдеться про те, що заміна системи Patriot від США не повинна коштувати більше, ніж за неї раніше заплатила Румунія, і що витрати будуть покриті з "іноземних джерел, що не підлягають поверненню".

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.