Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot

Уряд Румунії схвалив на засіданні 2 вересня проєкт закону про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot, а законодавчу пропозицію виконавчої влади буде направлено до парламенту для прийняття в екстреному порядку.

Про це повідомив прессекретар уряду Міхай Константін, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Виконавча влада схвалила і направить до парламенту, як невідкладний, проєкт закону, який доповнює Закон 222/2017 про наземну протиповітряну оборону. Зокрема, проєкт передбачає, що зенітно-ракетний комплекс Patriot є предметом актів дарування третім особам.

Після ухвалення закону парламентом уряд зможе прийняти рішення, яке зробить акт дарування операційним. Вся виконавча влада уповноважена відновити можливості протиповітряної оборони країни за рахунок бюджету, виділеного Міністерству національної оборони", – оголосив Міхай Константін наприкінці засідання в понеділок.

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Міністерство національної оборони зазначило, що поставить одну з семи систем Patriot в конфігурації 3+, придбаних у США. Чотири з них вже прибули до Румунії – два вже функціонують. Інші три прибудуть до Румунії найближчим часом.

Передача буде здійснена шляхом внесення змін до Закону 222 від 2017 року, на підставі якого Румунія придбала у США сім комплексів Patriot на суму майже 4 млрд доларів.

Нагадаємо, Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкту про передачу Україні Patriot.

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.