Кулеба закликав союзників, які обіцяли додаткові Patriot, врешті передати їх

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.

Про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Міністр зазначив, що з квітня, коли Україна попросила про додаткові Patriot, "відбувся гарний прогрес", але деякі системи досі не поставлені.

"Закликаю усі країни, які пообіцяли "Петріоти" місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія", – наголосив Кулеба.

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Він сказав, що також планує говорити на зустрічі про стурбованість України проблемою з тим, що між обіцянкою певної військової допомоги та її фактичним наданням може проходити чимало часу і за таких умов неможливо чітко планувати дії на полі бою.

Кулеба зазначив, що також закликатиме партнерів до інвестицій у виробництво потрібної Україні зброї в Україні, що є дешевшим і більш ресурсоефективним способом.

Нагадаємо, ЗРК Patriot анонсували, зокрема, у липневому пакеті допомоги США.

Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини.

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