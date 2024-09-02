Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Верхня палата румунського парламенту, Сенат, у понеділок, 2 вересня, схвалила урядовий законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За урядовий законопроєкт про передання Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

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Паулюк підкреслила, що передача зенітно-ракетного комплексу Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту", тому що в Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два – взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.

Нагадаємо, Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.