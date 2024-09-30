Україна домовилася про засідання міжурядової комісії з Угорщиною

Україна та Угорщина до кінця року планують провести засідання спільної міжурядової комісії.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга у заяві для преси після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті, пише "Європейська правда".

Міністр відзначив, що на переговорах із Сійярто вони скоординували наступні кроки з розвитку прикордонної інфраструктури, що сприятиме налагодженню торговельно-економічних відносин між країнами.

"У цьому контексті важливо провести чергове засідання спільної міжурядової комісії. Про це ми домовились з моїм колегою", – повідомив глава МЗС.

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Також він підкреслив, що для України одним з ключових пріоритетів є інтеграція до ЄС, тож Київ розраховує "на подальшу підтримку Угорщини" на цьому шляху як під час нинішнього головування в ЄС, так і надалі – зокрема, на підтримку відкриття переговорних кластерів паралельно.

Сибіга у понеділок прибув до Будапешта для переговорів щодо, серед іншого, захисту прав національних меншин, а також просування до вступу України в ЄС та НАТО.

Нещодавно Угорщина приєдналася до обговорення ініційованого Китаєм і Бразилією "плану припинення війни", попри його критику Україною як такого, що навіть не обговорювався з Києвом.