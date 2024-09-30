Украина договорилась о заседании межправительственной комиссии с Венгрией

Украина и Венгрия до конца года планируют провести заседание совместной межправительственной комиссии.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в заявлении для прессы после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что на переговорах с Сийярто они скоординировали следующие шаги по развитию пограничной инфраструктуры, что будет способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между странами.

"В этом контексте важно провести очередное заседание совместной межправительственной комиссии. Об этом мы договорились с моим коллегой", – сообщил глава МИД.

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Также он подчеркнул, что для Украины одним из ключевых приоритетов является интеграция в ЕС, поэтому Киев рассчитывает "на дальнейшую поддержку Венгрии" на этом пути как во время нынешнего председательства в ЕС, так и в дальнейшем – в частности, на поддержку открытия переговорных кластеров параллельно.

Сибига в понедельник прибыл в Будапешт для переговоров, среди прочего, по защите прав национальных меньшинств, а также продвижения к вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Недавно Венгрия присоединилась к обсуждению инициированного Китаем и Бразилией "плана прекращения войны", несмотря на его критику Украиной как такого, что даже не обсуждался с Киевом.