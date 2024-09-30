Нідерланди зацікавились орендою тюремних камер в Естонії

Нідерланди виявляють серйозний інтерес до оренди тюремних приміщень в Естонії.

Про це розповіли в Тюремній службі Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Минулого тижня міністерку юстиції та цифрового розвитку Лійзу Пакосту наділили повноваженнями в проведенні попередніх консультацій з іншими країнами, щоб розглянути можливість часткової здачі Тартуської в'язниці в оренду в майбутньому.

Заступниця міністра юстиції Нідерландів Інгрід Коенраді відвідала Тартуську в'язницю і зустрілася з Пакостою.

Реклама:

На зустрічі було погоджено, що варто разом детально обговорити різні фінансові, юридичні та практичні питання, що дасть уявлення про те, чи варто продовжувати оренду в майбутньому.

Як зазначено, Нідерланди є однією з найбільш серйозно зацікавлених сторін у можливості оренди камер Тартуської в'язниці.

Інші країни також відчувають потребу в оренді тюремних камер. Дотримуючись вказівок уряду, естонське Міністерство юстиції тепер може почати з ними більш предметний діалог.

З понеділка по середу представники департаменту в'язниць Міністерства юстиції та Тюремної служби відвідають в'язниці "Тер Апель" і "Зволле" в Нідерландах, щоб ознайомитися з їхньою роботою з правопорушниками.

В Естонії раніше порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.

Повідомлялось, що Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня.

Нагадаємо, у травні попередній британський уряд оголосив про надзвичайні заходи для запобігання переповненню в'язниць, достроково звільнивши деяких злочинців і відклавши початок деяких судових слухань.