Британія вживає надзвичайні заходи через переповнені в'язниці

Уряд Великої Британії 15 травня оголосив про надзвичайні заходи для запобігання переповненню в'язниць, достроково звільнивши деяких злочинців і відклавши початок деяких судових слухань.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака заявив, що дострокове звільнення стосуватиметься лише ув'язнених, чий термін покарання майже сплив, і вони перебуватимуть під суворим наглядом, зокрема носитимуть електронні браслети.

Він додав, що в'язні, засуджені за тероризм, сексуальні або тяжкі насильницькі злочини, залишатимуться за ґратами, а начальники в'язниць матимуть право блокувати звільнення деяких людей.

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Речник Сунака наголосив, що дострокове звільнення в'язнів покликане зменшити "короткостроковий тиск на пенітенціарну систему" і є тимчасовим заходом.

Міністерство юстиції Британії окремо повідомило, що ініціювало захід, згідно з яким обвинувачені, яким відмовили у звільненні під заставу, можуть бути повернуті під варту поліції замість перебування у в'язниці, якщо там немає вільних місць.

За останні 30 років кількість ув'язнених в Англії та Уельсі подвоїлася через збільшення тривалості кримінальних покарань та жорсткішого підходу до насильницьких злочинів і злочинів, пов'язаних із наркотиками.

Минулого літа кількість ув'язнених в Англії та Уельсі досягла рекордного рівня – 88 225 людей, що на 8% більше, ніж роком раніше. На кожні п'ять в'язниць три були переповнені, тобто в них утримувалося більше ув'язнених, ніж могло бути забезпечено гідними умовами утримання.

На початку травня, нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Британії підтвердило затримання шукачів притулку, які будуть депортовані в Руанду в межах нової схеми з протидії нелегальній міграції.