Нидерланды заинтересовались арендой тюремных камер в Эстонии

Нидерланды проявляют серьезный интерес к аренде тюремных помещений в Эстонии.

Об этом рассказали в Тюремной службе Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

На прошлой неделе министра юстиции и цифрового развития Лийзу Пакосту наделили полномочиями в проведении предварительных консультаций с другими странами, чтобы рассмотреть возможность частичной сдачи Тартуской тюрьмы в аренду в будущем.

Заместитель министра юстиции Нидерландов Ингрид Коэнради посетила Тартускую тюрьму и встретилась с Пакостой.

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На встрече было согласовано, что стоит вместе детально обсудить различные финансовые, юридические и практические вопросы, что даст представление о том, стоит ли продлевать аренду в будущем.

Как отмечено, Нидерланды являются одной из наиболее серьезно заинтересованных сторон в возможности аренды камер Тартуской тюрьмы.

Другие страны также испытывают потребность в аренде тюремных камер. Следуя указаниям правительства, эстонское Министерство юстиции теперь может начать с ними более предметный диалог.

С понедельника по среду представители департамента тюрем Министерства юстиции и Тюремной службы посетят тюрьмы "Тер Апель" и "Зволле" в Нидерландах, чтобы ознакомиться с их работой с правонарушителями.

В Эстонии ранее посчитали, что содержание иностранных заключенных в своих тюрьмах может принести стране 30 млн евро в год.

Сообщалось, что Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста.

Напомним, в мае предыдущее британское правительство объявило о чрезвычайных мерах для предотвращения переполнения тюрем, досрочно освободив некоторых преступников и отложив начало некоторых судебных слушаний.