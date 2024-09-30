У Молдові сімох осіб засудили за підготовку масових заворушень у координації з РФ

Суд Кишинева сектора Буюкани ухвалив вирок сімом фігурантам справи про підготовку масових заворушень під час протестів у Кишиневі, засудивши їх до різних термінів позбавлення волі.

Про це 30 вересня повідомили у Генеральному інспектораті поліції, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як уточнили в поліції, підсудні – громадяни Молдови, чоловіки віком від 21 до 39 років, які живуть на півночі країни.

Їх визнали винними в підготовці масових заворушень і засудили до позбавлення волі на строки від 3 років до 3 років і 5 місяців із відбуванням покарання у в'язниці напівзакритого типу.

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Згідно з матеріалами справи, усі семеро обирали людей, частіше молодих чоловіків спортивної статури, і намовляли їх приєднатися до організації заворушень. Завербованих молодих людей розбивали на групи, які мали поводитися агресивно під час протестів у центрі Кишинева в березні 2023 року.

Підсудні не визнають провину. Вони можуть оскаржити вирок в Апеляційній палаті Кишинева протягом 15 днів.

У березні минулого року голова Національної поліції Віорел Чернеуцану розповів, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема на акції членів і прихильників неконституційної партії "Шор".

Правоохоронним органам вдалося зупинити громадянина Росії, який прибув до Кишинева 9 березня 2023 року. За словами поліцейського, його метою було навчити людей, які збиралися дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Глава поліції також повідомив, що організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з Росії. При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень $10 тисяч і підтримку з боку політичних сил у Молдові. Але напередодні протесту сімох із них затримали і доставили в поліцію.