В Молдове семь человек осудили за подготовку массовых беспорядков в координации с РФ

Суд Кишинева сектора Буюканы вынес приговор семи фигурантам дела о подготовке массовых беспорядков во время протестов в Кишиневе, приговорив их к различным срокам лишения свободы.

Об этом 30 сентября сообщили в Генеральном инспекторате полиции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Как уточнили в полиции, подсудимые – граждане Молдовы, мужчины в возрасте от 21 до 39 лет, которые живут на севере страны.

Их признали виновными в подготовке массовых беспорядков и приговорили к лишению свободы на сроки от 3 лет до 3 лет и 5 месяцев с отбыванием наказания в тюрьме полузакрытого типа.

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Согласно материалам дела, все семеро выбирали людей, чаще молодых мужчин спортивного телосложения, и подговаривали их присоединиться к организации беспорядков. Завербованных молодых людей разбивали на группы, которые должны были вести себя агрессивно во время протестов в центре Кишинева в марте 2023 года.

Подсудимые не признают вину. Они могут обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

В марте прошлого года глава Национальной полиции Виорел Чернеуцану рассказал, что российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности на акции членов и сторонников неконституционной партии "Шор".

Правоохранительным органам удалось остановить гражданина России, прибывшего в Кишинев 9 марта 2023 года. По словам полицейского, его целью было обучить людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Глава полиции также сообщил, что организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировали из России. При этом всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 тысяч и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Но накануне протеста семерых из них задержали и доставили в полицию.