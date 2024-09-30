Литва передасть Україні маскувальні сітки, знайдені в посилках до РФ

У Литві співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби вилучили маскувальні сітки, які провозили у поїзді Калінінград-Москва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовської митниці.

Як зазначили у відомстві, 27 вересня митники залізничного поста "Кібартай" під час огляду пасажирського поїзда, що прямував з Калінінграда до Москви, виявили в поштовому вагоні сім поштових посилок, які містили 22 маскувальні сітки.

Адреси одержувачів посилок були вказані у Бєлгородській області РФ.

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29 вересня ще одне відправлення з двома камуфляжними сітками було виявлено під час огляду транзитного поїзда Калінінград-Москва на залізничному посту "Кібартай".

На думку литовських митників, камуфляжні сітки можуть призначатися для російських збройних сил, які воюють проти України.

За фактом вилучення розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що камуфляжні сітки є порушенням правил перевезення військової техніки та боєприпасів, то вантаж розглядатиметься як порушення міжнародних санкцій.

Конфісковані товари литовська митниця передасть як допомогу Україні.

Нещодавно повідомлялося, що Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.

А сусідка Литви Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.