Литва передаст Украине маскировочные сетки, найденные в посылках для РФ

В Литве сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы изъяли маскировочные сетки, которые следовали в поезде Калининград-Москва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовской таможни.

Как отметили в ведомстве, 27 сентября таможенники железнодорожного поста "Кибартай" при осмотре пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, обнаружили в почтовом вагоне семь почтовых посылок, которые содержали 22 маскировочные сетки.

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Адреса получателей посылок были указаны в Белгородской области РФ.

29 сентября еще одно отправление с двумя камуфляжными сетками было обнаружено при досмотре транзитного поезда Калининград-Москва на железнодорожном посту "Кибартай".

По мнению литовских таможенников, камуфляжные сетки могут предназначаться для российских вооруженных сил, которые воюют против Украины.

По факту изъятия начато расследование. Если будет установлено, что камуфляжные сетки являются нарушением правил перевозки военной техники и боеприпасов, то груз будет рассматриваться как нарушение международных санкций.

Конфискованные товары литовская таможня передаст в качестве помощи Украине.

Недавно сообщалось, что Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве.

А соседка Литвы Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.