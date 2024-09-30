Трамп сказав, що йому подобається Зеленський

Експрезидент США і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що йому подобається президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав у інтерв’ю The Washington Post, пише "Європейська правда".

Багато хто з антиукраїнськи налаштованих правих вважає, що Дональд Трамп поділяє їхню ворожість до президента України Володимира Зеленського. Але Трамп зазначив, що йому подобається український президент.

"У мене були хороші стосунки із Зеленським… Він мені подобається. Тому що під час містифікації імпічменту... він міг би сказати, що не знав, що (розмова) була записана. ... Але замість того, щоб випинатися і сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп) не зробив абсолютно нічого поганого", – зазначив Дональд Трамп.

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Нагадаємо, на пресконференції у п’ятницю під час зустрічі в Нью-Йорку Трамп розсипався в похвалах на адресу Зеленського, назвавши його "шматком сталі" під час імпічменту.

Трамп заявив, що завдяки Зеленському "містифікація імпічменту померла прямо тут". Після зустрічі Трамп сказав, що "я багато чому навчився" і "ми обидва хочемо, щоб вона (війна) закінчилася, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода, і вона буде справедливою".

У липні минулого року Трамп сказав, що якщо Владімір Путін не погодиться на мирну угоду, він надасть Україні більше допомоги, ніж вона коли-небудь отримувала раніше.

У відповідь на запитання, чи дотримається Трамп своїх слів, кандидат у президенти відзначив: "Я це сказав, тому я можу сказати це і вам. Але я це сказав, і ніхто цього не сприйняв. Не сприйняли, тому що у цьому закладено великий сенс".

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським у Нью-Йорку Трамп заявив, що у разі його програшу на виборах війна в Україні переросте у Третю світову.