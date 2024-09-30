Трамп сказал, что ему нравится Зеленский

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ему нравится президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Многие из антиукраински настроенных правых считают, что Дональд Трамп разделяет их враждебность к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но Трамп отметил, что ему нравится украинский президент.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским... Он мне нравится. Потому что во время мистификации импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что (разговор) был записан. ... Но вместо того, чтобы выпячиваться и сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп) не сделал абсолютно ничего плохого", – отметил Дональд Трамп.

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Напомним, на пресс-конференции в пятницу во время встречи в Нью-Йорке Трамп рассыпался в похвалах в адрес Зеленского, назвав его "куском стали" во время импичмента.

Трамп заявил, что благодаря Зеленскому "мистификация импичмента умерла прямо здесь". После встречи Трамп сказал, что "я многому научился" и "мы оба хотим, чтобы она (война) закончилась, и мы оба хотим, чтобы была заключена справедливая сделка, и она будет справедливой".

В июле прошлого года Трамп сказал, что если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, он предоставит Украине больше помощи, чем она когда-либо получала ранее.

В ответ на вопрос, сдержит ли Трамп свои слова, кандидат в президенты отметил: "Я это сказал, поэтому я могу сказать это и вам. Но я это сказал, и никто этого не воспринял. Не восприняли, потому что в этом заложен большой смысл".

Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп заявил, что в случае его проигрыша на выборах война в Украине перерастет в Третью мировую.