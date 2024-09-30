Підпал військової техніки у Швейцарії: поліція затримала підозрюваного

Поліція в кантоні Фрібур на заході Швейцарії затримала 28-річного чоловіка у зв’язку з пожежею на військовому логістичному складі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

У ніч на понеділок, 30 вересня, 28-річний швейцарець проїхав через блокпост поліції на мотоциклі. Після цього на складі військової техніки в громаді Гроле спалахнула пожежа, кілька одиниць техніки були пошкоджені.

У результаті поліція провела обшуки в одному з багатоквартирних будинків неподалік і затримала 28-річного підозрюваного.

Реклама:

У його оселі виявили саморобні запалювальні пристрої, через що тимчасово евакуювали мешканців двох будинків, включно із сусіднім.

За фактом інциденту та обшуку прокуратура Фрібуру розпочала кримінальне провадження. Кантональна влада підкреслює, що небезпеки для населення немає, але деталі справи не повідомляють.

Раніше цього місяця британця ув'язнили на дев'ять років за підпал готелю, в якому проживали шукачі притулку – це найтриваліший вирок, винесений за час хвилі антимусульманських заворушень.