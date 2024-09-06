У Британії засудили чоловіка за підпал готелю для шукачів притулку під час заворушень

Британця ув'язнили на дев'ять років за підпал готелю, в якому у серпні проживали шукачі притулку, що стало найтривалішим вироком, винесеним за час хвилі антимусульманських заворушень.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

27-річний Томас Барлі визнав себе винним у підпалі з наміром поставити під загрозу життя після того, як 4 серпня підпалив сміттєвий бак біля входу в готель поблизу Роттердама на півночі Англії.

Прокурор Еліша Кей заявила, що Барлі підкинув дров у вже охоплений вогнем промисловий смітник, який був встановлений перед пожежними дверима готелю, в той час як персонал і постояльці ховалися всередині.

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Кей розповіла, що співробітники готелю забарикадувалися в паніці в кімнаті і "думали, що згорять дотла".

Нагадаємо, зростання кількості ув’язнених припало на масові антиіммігрантські протести по всій Британії, які спричинила дезінформація про напад із ножем у місті Саутпорт на північному заході Англії.

Наприкінці липня 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих, в результаті загинули троє дівчат. Хоча нападник виявився британцем із Уельсу, в соцмережах поширювались повідомлення, що він – мігрант із психічними розладами.

Із середини серпня, коли британська влада запровадила екстрені заходи, а поліція посилила присутність, випадків заворушень стало менше. Десяткам учасників заворушень оголосили вироки за прискореною процедурою.

30 серпня стало відомо, що Британія відновлює ширші повноваження поліції щодо встановлення умов проведення вуличних протестів. Водночас, на думку групи з захисту громадянських прав, таке рішення свідчить про тривожне нехтування верховенством права.