Поджог военной техники в Швейцарии: полиция задержала подозреваемого

Полиция в кантоне Фрибур на западе Швейцарии задержала 28-летнего мужчину в связи с пожаром на военном логистическом складе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

В ночь на понедельник, 30 сентября, 28-летний швейцарец проехал через блокпост полиции на мотоцикле. После этого на складе военной техники в общине Гроле вспыхнул пожар, несколько единиц техники были повреждены.

В результате полиция провела обыски в одном из многоквартирных домов неподалеку и задержала 28-летнего подозреваемого.

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В его доме обнаружили самодельные зажигательные устройства, из-за чего временно эвакуировали жителей двух домов, включая соседний.

По факту инцидента и обыска прокуратура Фрибура начала уголовное производство. Кантональные власти подчеркивают, что опасности для населения нет, но детали дела не сообщают.

Ранее в этом месяце британца посадили на девять лет за поджог отеля, в котором проживали искатели убежища – это самый длительный приговор, вынесенный за время волны антимусульманских беспорядков.