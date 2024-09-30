Партія глави МЗС Чехії виходить з коаліції, його доля – під питанням

Чеська піратська партія за підсумками внутрішнього голосування, яке завершилось увечері в понеділок, 30 вересня, оголосила про вихід із п’ятипартійної урядової коаліції, що ставить під питання посаду міністра закордонних справ, яку обіймає її представник Ян Ліпавський.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З-поміж 894 членів Чеської піратської партії за вихід із коаліції проголосували 709 – більше, ніж необхідні три п’яті. Такий крок "Пірати" пояснили порушенням умов коаліційної угоди з боку прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали.

Той минулого тижня звільнив тоді ще лідера "Піратів" Івана Бартоша з посади віцепрем'єра з питань цифровізації та міністра регіонального розвитку без попередніх консультацій – через два дні після невдалого результату партії на регіональних виборах.

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Окрім Бартоша, відставку якого в понеділок прийняв президент Петр Фіала, в уряді за квотою "Піратів" перебувають міністр з питань законодавства Міхал Шаломун і глава МЗС Ян Ліпавський. Вони мають подати заяви про відставку у вівторок, 1 жовтня.

Водночас доля Ліпавського наразі ще не визначена. ЗМІ припускають, що він може вийти з Чеської піратської партії та бути повторно призначеним на посаду міністра закордонних справ як позапартійний. Але ані сам Ліпавський, ані Фіала це публічно не підтверджували.

Якщо ж Ліпавський остаточно покине уряд Чехії, його посада дістанеться проукраїнській ТОР 09. Лідерка партії, спікерка нижньої палати чеського парламенту Маркета Пекарова Адамова вже оголосила, що там мають кандидата на посаду глави МЗС.

Наголосимо, що вихід "Піратів" з коаліції не означає її розвалу, оскільки решта чотири партії мають необхідну більшість у 104 депутати в нижній палаті.

Водночас після регіональних виборів та переобрання третини Сенату (верхньої палати) помітно посилились позиції експрем’єра Чехії Андрея Бабіша та його партії АNO.

Більше про те, чому проукраїнська коаліція Чехії може втратити владу, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".