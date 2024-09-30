Чешская пиратская партия по итогам внутреннего голосования, которое завершилось вечером в понедельник, 30 сентября, объявила о выходе из пятипартийной правительственной коалиции, что ставит под вопрос должность министра иностранных дел, которую занимает ее представитель Ян Липавский.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Из 894 членов Чешской пиратской партии за выход из коалиции проголосовали 709 – больше, чем необходимые три пятых. Такой шаг "Пираты" объяснили нарушением условий коалиционного соглашения со стороны премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Тот на прошлой неделе уволил тогда еще лидера "Пиратов" Ивана Бартоша с должности вице-премьера по вопросам цифровизации и министра регионального развития без предварительных консультаций – через два дня после неудачного результата партии на региональных выборах.

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Кроме Бартоша, отставку которого в понедельник принял президент Петр Фиала, в правительстве по квоте "Пиратов" находятся министр по вопросам законодательства Михал Шаломун и глава МИД Ян Липавский. Они должны подать заявления об отставке во вторник, 1 октября.

В то же время судьба Липавского пока еще не определена. СМИ предполагают, что он может выйти из Чешской пиратской партии и быть повторно назначенным на должность министра иностранных дел как беспартийный. Но ни сам Липавский, ни Фиала это публично не подтверждали.

Если же Липавский окончательно покинет правительство Чехии, его должность достанется проукраинской ТОР 09. Лидер партии, спикер нижней палаты чешского парламента Маркета Пекарова Адамова уже объявила, что там имеют кандидата на должность главы МИД.

Отметим, что выход "Пиратов" из коалиции не означает ее развала, поскольку остальные четыре партии имеют необходимое большинство в 104 депутата в нижней палате.

В то же время после региональных выборов и переизбрания трети Сената (верхней палаты) заметно усилились позиции экс-премьера Чехии Андрея Бабиша и его партии АNO.

Больше о том, почему проукраинская коалиция Чехии может потерять власть, читайте в материале "ЕвроПравды".