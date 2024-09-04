В "Слузі народу" кажуть, що немає пояснень звільнення Дмитра Кулеби

У партії влади "Слуга народу" не бачать причин для відставки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це у Facebook написав народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Яременко, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що не голосуватиме за відставку Кулеби.

"Заява міністра – це підстава для рішень, а не причина. Причин я не бачу.

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Хоча Дмитро молодший за мене і за усіх міністрів закордонних справ, з якими мені довелось працювати, але я вважаю його найкращим міністром за найскладніших обставин", – пояснив Яременко.

За словами депутата, для того, щоб голосувати за відставку Кулеби, йому потрібні вагомі причини.

"Так виглядає, що більшість у Верховній Раді поставиться до цього питання інакше, ніж я, і заява Дмитра Кулеби буде задоволена (комітет проголосував 7 "за", 3 "проти")", – зазначив він, додавши, що підтримає кандидатуру нового міністра "оскільки зовнішня політика не терпить пустоти і того вимагає Конституція".

Вранці 4 вересня стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.

Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Після цього стало відомо, що віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.

Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.