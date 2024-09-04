Кулеба написав заяву про відставку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

Він виклав фото заяви Кулеби і додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

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Напередодні про можливу відставку Кулеби з посиланням на джерела повідомила "Українська правда".

Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Після цього стало відомо, що віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.

Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.