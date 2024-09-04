В "Слуге народа" говорят, что нет объяснений увольнения Дмитрия Кулебы

В партии власти "Слуга народа" не видят причин для отставки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом в Facebook написал народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что не будет голосовать за отставку Кулебы.

"Заявление министра – это основание для решений, а не причина. Причин я не вижу.

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Хотя Дмитрий моложе меня и всех министров иностранных дел, с которыми мне пришлось работать, но я считаю его лучшим министром при самых сложных обстоятельствах", – пояснил Яременко.

По словам депутата, для того чтобы голосовать за отставку Кулебы, ему нужны веские причины.

"Так выглядит, что большинство в Верховной Раде отнесется к этому вопросу иначе, чем я, и заявление Дмитрия Кулебы будет удовлетворено (комитет проголосовал 7 "за", 3 "против")", – отметил он, добавив, что поддержит кандидатуру нового министра, "поскольку внешняя политика не терпит пустоты и того требует Конституция".

Утром 4 сентября стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

Ранее во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

После этого стало известно, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке.

Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.