В Естонії опозиційна партія "Вітчизна", яка очолює рейтинги, продовжує "просідати", а керівна "Партія реформ", яка на другій позиції, наростила підтримку – вона найвища за увесь 2024 рік.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Згідно з дослідженням громадської думки від Norstat Estonia, опозиційна "Вітчизна" (Isamaa) залишається на першій позиції з 27,6%, проте її підтримка спадає вже сім тижнів поспіль і за цей час просіла на 3,4 процентних пункти.

Рейтинг "Партії реформ" останні п’ять тижнів зріс на 3,1 процентного пункту і зараз найвищий з початку року – 19,4%.

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На третьому місці соціал-демократи, коаліційний партнер "реформістів", з 17,2%.

Правопопулістська EKRE посідає четверту позицію з 12,4%, Центристська партія – п’яту з 11,7%.

Рейтинг третьої партії з коаліції, лібералів Estonia 200 складає 3,3%, тоді як на виборах отримала понад 13%.

Респондентів також запитали про роботу уряду. 32% задоволені або скоріш задоволені роботою уряду, тоді як 61% – невдоволені або скоріш невдоволені.

Роботу наступника Каї Каллас на прем’єрській посаді Крістена Міхала позитивно оцінюють 22%, негативно – 32% опитаних, і ще 47% відповіли, що не визначилися з думкою.

Нагадаємо, після євровиборів Каллас залишила посаду прем'єра задля призначення високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Детально про це – у статті "Русофобка", якій довірилася Європа.