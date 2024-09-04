В Эстонии оппозиционная партия "Отечество", которая возглавляет рейтинги, продолжает "проседать", а правящая "Партия реформ", которая на второй позиции, нарастила поддержку – она самая высокая за весь 2024 год.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Согласно исследованию общественного мнения от Norstat Estonia, оппозиционная "Отечество" (Isamaa) остается на первой позиции с 27,6%, однако ее поддержка падает уже семь недель подряд и за это время просела на 3,4 процентных пункта.

Рейтинг "Партии реформ" за последние пять недель вырос на 3,1 процентных пункта и сейчас самый высокий с начала года – 19,4%.

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На третьем месте социал-демократы, коалиционный партнер "реформистов", с 17,2%.

Правопопулистская EKRE занимает четвертую позицию с 12,4%, Центристская партия – пятую с 11,7%.

Рейтинг третьей партии из коалиции, либералов Estonia 200 составляет 3,3%, тогда как на выборах она получила более 13%.

Респондентов также спросили о работе правительства. 32% довольны или скорее довольны работой правительства, тогда как 61% – недовольны или скорее недовольны.

Работу преемника Каи Каллас на премьерском посту Кристена Михала положительно оценивают 22%, отрицательно – 32% опрошенных, и еще 47% ответили, что не определились с мнением.

Напомним, после евровыборов Каллас оставила пост премьера для назначения высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Подробно об этом – в статье "Русофобка", которой доверилась Европа.