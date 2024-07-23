Новий прем'єр пообіцяв, що Естонія підтримуватиме Україну до перемоги

Новий прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його уряд буде підтримувати Україну до перемоги Києва у війні з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Міхал пообіцяв спадкоємність у цьому питанні з урядом його попередниці Каї Каллас, яка є однією з найрішучіших критиків РФ та прихильників України в Євросоюзі та НАТО.

"Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги в цій війні. Ми налаштовані на довгострокову перспективу, і я сподіваюся, що наші союзники теж", – сказав він.

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За словами прем'єра, уряд може спробувати зібрати близько одного мільярда євро на закупівлю боєприпасів для Естонії, згідно з планом, який буде розроблений до вересня.

"Послання нашим ворогам: Естонія добре захищена, ми збільшимо наші витрати на оборону", – зазначив Міхал.

Він додав, що ще одним пріоритетом Таллінна є боротьба зі зниженням темпів економічного зростання.

Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом (Рійгікогу).

Вісім міністрів з попереднього уряду Каллас, зокрема, важливі для України очільники Міноборони Ханно Певкур і МЗС Маргус Тсахкна, зберегли свої посади.

Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через заплановане призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.

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