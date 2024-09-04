Лукашенко відпустив ще 30 політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв’язнів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на офіційне державне інформагентство.

Лукашенко підписав наказ про помилування 30 осіб, яких тримали за гратами за "злочини протестного спрямування".

У пресслужбі Лукашенка назвали це "гуманним жестом" та заявили, що помилувані виконали всі необхідні вимоги – подали відповідне клопотання, "визнали провину, щиро розкаялися і пообіцяли вести законослухняний спосіб життя".

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Імена помилуваних не називають, проте відомо, що серед них семеро жінок і 23 чоловіків. Більшість з них мають неповнолітніх дітей.

Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська привітала звільнення 30 політв’язнів та наголосила, що йдеться про невинних людей.

"Але репресії продовжують посилюватися. Понад 1400 людей залишаються у в’язниці з політичних мотивів. Необхідний постійний міжнародний тиск, щоб добитися свободи для них усіх", – заявила Тихановська.

За даними білоруських правозахисників, у в’язницях Білорусі перебувають 1371 політв’язень.

Це вже третій випадок помилування політв’язнів. 3 липня відпустили 18 осіб, у тому чисіл онкохворого Григорія Кастусьова.

16 серпня Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв’язнів – 14 жінок і 16 чоловіків, серед яких є важкохворі і пенсіонери. Імена звільнених не розкривали.

ЄС після того закликав Білорусь звільнити усіх політв’язнів.