ЄС закликав Білорусь звільнити всіх політв’язнів – їх понад 1300

Європейський Союз прокоментував повідомлення про звільнення кількох політичних в’язнів режиму Александра Лукашенка, нагадавши, що ще сотні людей перебувають у білоруських тюрмах із політичних мотивів.

Про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

ЄС узяв до уваги звільнення кількох політичних в'язнів у Білорусі, засуджених за участь у мирних протестах після фальсифікованих президентських виборів 2020 року, а також поділяє "полегшення і радість звільнених та їхніх сімей".

"Ми також беремо до уваги той факт, що деякі зі звільнених були ув'язненими, які потребували невідкладної медичної допомоги, і закликаємо владу забезпечити всіх ув'язнених належною медичною допомогою", – додали там.

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Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу нагадало, що в Білорусі залишаються понад 1300 політичних в'язнів, серед яких – Сергій Тихановський, Ігор Лосік, Марія Колесникова, Микола Статкевич, Максим Знак і Віктор Бабарико.

"ЄС продовжує закликати білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх політичних в'язнів, які часто утримуються в умовах, що загрожують їхньому життю", – підкреслюється в заяві.

Цього тижня білоруські правозахисники повідомили про звільнення щонайменше сімох людей, засуджених судами режиму Лукашенка за надуманими звинуваченнями.

Перед цим 16 серпня Александр Лукашенко підписав указ про помилування тридцяти осіб за "злочини протестного спрямування", серед яких 14 жінок і 16 чоловіків. Серед них є важкохворі та люди поважного віку. Імена помилуваних не розкривали.

Нагадаємо, після історичного обміну ув’язненими між Заходом і Росією лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала знайти способи звільнити політв’язнів Лукашенка.