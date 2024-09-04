Лукашенко отпустил еще 30 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на официальное государственное информагентство.

Лукашенко подписал приказ о помиловании 30 человек, которых держали за решеткой за "преступления протестного направления".

В пресс-службе Лукашенко назвали это "гуманным жестом" и заявили, что помилованные выполнили все необходимые требования – подали соответствующее ходатайство, "признали вину, искренне раскаялись и пообещали вести законопослушный образ жизни".

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Имена помилованных не называют, однако известно, что среди них семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них имеют несовершеннолетних детей.

Лидер белорусской оппозиции в экзиле Светлана Тихановская приветствовала освобождение 30 политзаключенных и подчеркнула, что речь идет о невинных людях.

"Но репрессии продолжают усиливаться. Более 1400 человек остаются в тюрьме по политическим мотивам. Необходимо постоянное международное давление, чтобы добиться свободы для них всех", – заявила Тихановская.

По данным белорусских правозащитников, в тюрьмах Беларуси находится 1371 политзаключенный.

Это уже третий случай помилования политзаключенных. 3 июля отпустили 18 человек, в том числе онкобольного Григория Кастусева.

16 августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных – 14 женщин и 16 мужчин, среди которых есть тяжелобольные и пенсионеры. Имена освобожденных не раскрывали.

ЕС после того призвал Беларусь освободить всех политзаключенных.