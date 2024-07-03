У Білорусі вийшов на свободу політв'язень Григорій Кастусьов

Білоруський опозиційний політик-ветеран Григорій Кастусьов у середу був звільнений з ув’язнення.

Про це повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна", пише "Європейська правда".

67-річний Кастусьов є колишнім лідером опозиційної партії "Білоруський народний фронт" та кандидатом у президенти, якого заарештували у 2021 році та засудили у вересні наступного року до 10 років колонії за нібито змову проти уряду з метою захоплення влади. Після арешту у нього виявили рак.

Григорій Кастусьов фото: Белапан

У квітні йому зробили операцію з видалення катетера з сечоводу, після чого його одразу перевели в тюремну камеру.

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Напередодні самопроголошений президент Александр Лукашенко допустив, що невдовзі на свободу з ув’язнення можуть вийти важкохворі опоненти його режиму, переважно з раковими захворюваннями.

Станом на кінець травня, за даними правозахисного центру "Вясна", відомо про понад 90 політв'язнів, стан здоров'я яких важкий.

У середу в Білорусі повідомили про вихід на свободу деяких політв’язнів, зокрема, йшлося про "хороші новини" з жіночої колонії.