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Спікерка нижньої палати парламенту Чехії приїхала до Львова

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Новини — Середа, 4 вересня 2024, 15:55 — Марія Ємець

Спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова приїхала в Україну і перебуває у Львові. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з її соцмереж. 

Вдень 4 вересня Пекарова-Адамова повідомила, що приїхала на місце влучання під час нічної ракетної атаки РФ у Львові. 

"Кілька людей, серед яких діти, зовсім недавно загинули тут. Лиш за день після того, як росіяни вдарили по лікарні і навчальному закладі у Полтаві, де внаслідок цього надзвичайно варварського вчинку загинули 50 невинних. Росія має зазнати поразки", – написала спікерка. 

Згодом вона опублікувала фото з кладовища, куди поїхала віддати шану загиблим захисникам України. 

"Їхня хоробрість у боротьбі за свободу проти російської агресії не має бути забутою", – написала Пекарова-Адамова. 

Інші деталі візиту спікерки на цей час невідомі. 

Маркета Пекарова-Адамова також приїздила в Україну у листопаді 2023 року на спецзасідання Верховної Ради, де були присутні спікери парламентів ще низки європейських країн. 

Також 4 вересня в Україні перебуває з візитом прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, під час нього підписали угоду про підтримку та співробітництво між Україною та Ірландією. 

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Чехія
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