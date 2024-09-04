Україна та Ірландія уклали безпекову угоду

4 вересня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами: союзник надалі надаватиме нелетальну військову підтримку.

Про це повідомив Офіс президента, передає "Європейська правда".

Як зазначили в ОП, цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити Україні 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Окрім цього, Україна отримає надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування.

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Окрім того, Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Також країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Як зазначили в ОП, деякі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС.

Окрім цього, Ірландія зобов’язалася сприяти притягненню Росії до відповідальності та відшкодуванню збитків, завданих агресією, а також – подальшому посиленню санкційного тиску на росію.

Зокрема, Дублін зобовʼязався продовжувати докладати дипломатичних зусиль для імплементації "формули миру" та брати участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементі.

Як відомо, від початку великої війни, Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро. Україна уклала вже 26 двосторонніх угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Переговори про двосторонню угоду Україна та Ірландія почали раніше в серпні.

Як відомо, прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс перебуває у Києві для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту у Київ Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхол Мартін оголосили про новий значний пакет підтримки для України та її сусідів.

Цей пакет у розмірі 36 млн євро від Ірландії забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію та можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, включаючи мир, стабільність та політичні прагнення, зазначили в уряді.